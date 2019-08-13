У Дрогобичі спіймали молодика, який поцупив із лікарні кардіограф

У неділю, 11 серпня, у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення про те, що з місцевої лікарні невідомі викрали кардіограф. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 22-річний дрогобиччанин. Викрадений медичний прилад у нього вилучили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За вчинений злочин хлопцю загрожує до трьох років тюрми.

Наразі триває розслідування, долю молодика визначатиме суд.