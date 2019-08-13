П’ятеро пасажирів потяга Мелітополь – Львів потрапили у лікарню з кишковою інфекцією

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували п’ятьох пацієнтів, які подорожували поїздом Мелітополь – Львів із м. Приморськ Запорізької області. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

До лікарні з гострою кишковою інфекцією потрапили п’ятеро пасажирів потяга, серед них – четверо дітей. Їхній стан – середньої важкості.

Станом на 16:00 год. понеділка, 12 серпня, всіх постраждалих виписали з медзакладу.

Зазначимо, гострі кишкові інфекції зазвичай спричиняють бактерії чи віруси, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою, через брудні руки і предмети побуту. Втім найчастіше збудники таких інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження: м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти, а також у немитих фруктах й овочах.

Найпоширенішими симптомами гострих кишкових інфекцій є слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея.

Детальніше про те, як вберегтися від кишкових інфекцій та отруєнь, читайте за посиланням.