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На Сокальщині 11-річний хлопчик отримав опіки на території новобудови

Вероніка Рой

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На Сокальщині поліцейські встановлюють обставини травмування 11-річного школяра.  Дитина отримала опіки на території приватної новобудови. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«В Сокальське відділення поліції 11 серпня близько 23.30 надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставили хлопчика з опіками тіла. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 11-річний мешканець міста Червоноград отримав опіки на території приватної новобудови в одному з сіл Сокальського району», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи терміном до двохсот годин, або до одного року виправних робіт.

Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи.

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