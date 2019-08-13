Мальський попрощався з Филипівим і зостався без заступників

Голова Львівської ОДА Маркіян Мальський під час сьогоднішньої апаратної наради подякував за роботу та попрощався із заступником Романом Филипівим, який після відставки екскерівника області Олега Синютки написав заяву на звільнення з посади. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Роман залишався з нами найдовше з попередніх заступників. Кожен з присутніх підтвердить, що він – гідний службовець, завжди добре виконував свої функції…», – сказав Маркіян Мальський.

Своєю чергою Роман Филипів зазначив, що робота у Львівській ОДА стала найкращим періодом його життя. У відповідь він також подякував усім присутнім у залі за спільну роботу.

Додамо, що Роман Филипів – останній із трьох заступників Олега Синютки, який продовжував працювати на посаді вже у команді Маркіяна Мальського.

Раніше Львівський портал писав про те, що голова Львівської ОДА Маркіян Мальський погодив звільнення двох заступників –Ростислава Замлинського та Ірини Гримак. Також ми писали про те, що Патронатну службу Львівської ОДА очолив львівський журналіст Андрій Болкун.