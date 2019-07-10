Керівником патронатної служби ЛОДА стане журналіст Андрій Болкун

Відомий Львівський журналіст Андрій Болкун очолить патронатну службу ЛОДА. Про це Львівському порталу повідомили власні джерела у ЛОДА.

Декларація майбутнього держслужбовця вже опублікована на сайті НАЗК.

Водночас стало відомо, що керівник ЛОДА Маркіян Мальський звільнив свого першого заступника – Ростислава Замлинського.

Довідка:

Андрій Болкун народився 30 січня 1970 року у Львові.

У 1988-1991рр. навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Франка, а опісля до 1996 р. – в Інституті географії Люблінського університету ім. Марії Кюрі–Склодовської (Польща). Маґістр.

1996-2000 рр. – навчання в аспірантурі факультету міжнародних відносин Львівського державного університету ім. І.Франка. У лютому-березені 1999р. проходив стажування у м. Чикаго (США) за програмою «Громадські зв’язки» уряду Сполучених Штатів Америки (проект «Гармонія» для журналістів).

У 1993-1996рр. – власний кореспондент газети «Молода Галичина” у Республіці Польщі.

1996-1997 рр. – власний кореспондент газети «Високий Замок» у Польщі. 1997-1998 рр. – кореспондент відділу політики газети «Високий Замок».

У 1999-2004рр. працював в управлінні з питань внутрішньої політики Львівської обласної державної адміністрації.

З квітня 2004 по березень 2012 року – працював у Львівській обласній раді. З березня 2012 по березень 2013 року – шеф-редактор інформаційної агенції «Престайм.ком.юа»та інтернет-видання «Вголос».

З 1997 року член Національної спілки журналістів України. У березні 2012 року обраний членом секретаріату ЛОО НСЖУ, заступником голови обласної організації НСЖУ.

У 2013 року перейшов на постійну роботу в ЛОО НСЖУ, поєднавши, за рішенням Пленуму обласної організації, посаду заступника голови та відповідального секретаря ЛОО НСЖУ.

Журналіст, політолог, засновник інтернет-видання «Леополіс».