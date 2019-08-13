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Драма про кримських татар може представити Україну на «Оскарі-2020»

Наталя Дуляба

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Участь у національному відборі на премію «Оскар» братиме лише один фільм. На церемонії найпрестижнішої нагороди у кінематографії Україну може представити драма «Додому» молодого режисера Нарімана Алієва. Про це йдеться на сторінці Українського Оскарівського комітету у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висування фільму на премію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від України. Цього року в національному відборі участь братиме один фільм – «Додому» режисера Нарімана Алієва», – йдеться у повідомленні.

Драма «Додому» розповідає історію кримського татарина, який везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина. Режисером стрічки став 26-річний Наріман Алієв, який має кримськотатарське коріння. Головну роль у фільмі зіграв відомий український актор теж кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

Світова прем’єра фільму «Додому» відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він брав участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». В український кінопрокат стрічка виходить 7 листопада.

Як повідомляв Львівський портал, фільм «Додому» нещодавно здобув гран-прі Х Одеського міжнародного кінофестивалю.

Додамо також, що 92-а церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографу за 2018 рік відбудеться 9 лютого 2020 року в Лос-Анджелесі.

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