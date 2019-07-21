ОСТАННІ НОВИНИ

Драма про кримських татар отримала гран-прі Одеського кінофестивалю

Наталя Дуляба

|

Український драматичний фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва здобув гран-прі Х Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічка розповідає історію кримського татарина, який везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Про здобуту кінонагороду одним із першим написав у своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук. Він зазначив, що фільм «Додому» зняли за урядовою програмою створення та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

«Це справді дуже достойно і очікувано, адже стрічка молодого українського режисера надзвичайно сильна і глибока! Захоплені відгуки чую ще з Каннського кінофестивалю, де відбулась прем’єра. Тут і тема батьків-дітей, і тема втраченого дому, все живе та болюче», – відзначив Нищук.

Зазначимо, світова прем’єра фільму «Додому» відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він брав участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». В український кінопрокат стрічка виходить 7 листопада.

Режисером драми «Додому» став 26-річний Наріман Алієв, який має кримськотатарське коріння. Головну роль у фільмі зіграв відомий український актор теж кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...