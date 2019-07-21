Драма про кримських татар отримала гран-прі Одеського кінофестивалю

Український драматичний фільм «Додому» режисера Нарімана Алієва здобув гран-прі Х Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічка розповідає історію кримського татарина, який везе в Крим тіло свого загиблого на Донбасі сина. Про це повідомляє Львівський портал.

Про здобуту кінонагороду одним із першим написав у своїй сторінці у Facebook міністр культури України Євген Нищук. Він зазначив, що фільм «Додому» зняли за урядовою програмою створення та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування.

«Це справді дуже достойно і очікувано, адже стрічка молодого українського режисера надзвичайно сильна і глибока! Захоплені відгуки чую ще з Каннського кінофестивалю, де відбулась прем’єра. Тут і тема батьків-дітей, і тема втраченого дому, все живе та болюче», – відзначив Нищук.

Зазначимо, світова прем’єра фільму «Додому» відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де він брав участь в конкурсній програмі «Особливий погляд». В український кінопрокат стрічка виходить 7 листопада.

Режисером драми «Додому» став 26-річний Наріман Алієв, який має кримськотатарське коріння. Головну роль у фільмі зіграв відомий український актор теж кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв.