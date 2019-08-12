Ведмежий притулок «Домажир» кличе малечу на майстер-клас з розпису медового пряника

З нагоди Медового спасу 17 серпня у ведмежому притулку «Домажир» відбудеться святковий майстер-клас з розпису медового пряника – ведмежатка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Кожен зможе самостійно творити, а також не лише скуштувати свій смаколик, але й підготувати чудовий подарунок рідним та друзям. І, звичайно, пам’ятна фотосесія з особистими витворами кондитерського мистецтва чекатиме на всіх учасників», – йдеться у повідмоленні.

Початок о 14:00 годині. Вартість ─ 70 гривень.

Для того, аби взяти участь у майстер-класі ─ необхідно зареєструватися за посиланням.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.

Фото: ЛОДА