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У мерії обіцяють зберегти мозаїку та панно будівлі винзаводу, яку продають

Соломія Головіна

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У мерії обіцяють зробити все можливе, щоб зберегти панно і мозаїку в будівлі ДП «Львівське агроторгове підприємство», колишнього заводу «Укрвино» за адресою вул. Погулянка, 26,  яку виставили на продаж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Завод збанкрутував і його майно виставили на аукціон.

«Як і всі, я зі здивуванням прочитав інформацію, що в Дніпрі буде аукціон щодо продажу майна державного підприємства «Укрвино» (в народі – Винзавод), що на вул. Погулянка, 26 у Львові. На території цього підприємства є кілька цінних об`єктів – зокрема панно та мозаїка. Вважаю, що вони мають бути збережені і це треба зафіксувати окремим рішенням міста, незважаючи на те, хто б і для якої мети не купив його. Тому завтра о 12.30 год. разом з управлінням охорони історичного середовища ідемо на місце, щоб зафіксувати документально всі важливі елементи і зберегти їх. А також на п`ятницю на виконкомі це зафіксувати окремим рішенням», – повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 2 серпня цього року виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про збереження історичних мозаїчних творів на території м. Львова». На виконання цього рішення управління охорони історичного середовища ЛМР узагальнить інформацію та складе перелік мозаїчних творів, який буде розміщено на Порталі відкритих даних. Замовники будівництва і відповідні структури міської ради мають враховувати цю інформацію при видачі дозвільних документів на ремонтні роботи. Також управління охорони історичного середовища має подати пропозиції до міського бюджету м. Львова та виступити замовником проведення ремонтних робіт мозаїчних творів, які перебувають у незадовільному стані.

Фото: ЛМР

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