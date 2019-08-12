На Львівщини «прикрили» ще три нелегальні АЗС

Співробітники податкової міліції припинили незаконну діяльність трьох АЗС на території Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

Три незаконні АЗС, через які здійснювалась реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів, виявили на території Городоцького, Жовківського районів та м. Броди.

«Всього описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 150 тисяч гривень, паливо-мастильні матеріали в кількості приблизно 67,5 тонн орієнтовною вартістю близько 2 мільйони 25 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Щодо порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали адміністративних правопорушень скеровано до суду.

Фото: ДФС