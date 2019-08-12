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На Львівщині затримали іноземця, якого підозрюють у викраденні людини

Анастасія Браташ

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У пункті пропуску «Рава-Руська» заарештували 35-річного молдаванина. Чоловік звинувачений у викраденні людини та перебуває у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, громадянина Молдови затримали 6 серпня. Зараз підозрюваний перебуває під тимчасовим арештом у Жовкві.

«35-річного чоловіка розшукували з метою арешту та подальшої екстрадиції в Молдову для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення викрадення людини», – йдеться у повідомленні.

Процедуру екстрадиції розпочнуть одразу, як тільки прийде запит від іноземних правоохоронців про видачу злочинця.

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