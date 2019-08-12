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На Львівщині впіймали групу нелегалів з Туреччини

Соломія Головіна

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Поблизу українсько-польського кордону на околиці міста Угнів Сокальського району затримали п’ятьох нелегальних мігрантів із Туреччини, які намагались незаконно потрапити до країн ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Зазначається, що у рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019» учора, 11 серпня, поблизу українсько-польського кордону військовослужбовці Львівського загону затримали п’ятьох порушників.

На околиці населеного пункту Угнів прикордонники відділу «Павловичі», неподалік держрубежу зупинили автомобіль «Мерседес», яким їхали п’ять громадян Туреччини та двоє українців.

«Іноземців, які мали із собою документи, доставлено до прикордонного підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та притягнення до відповідальності. Відносно двох наших співвітчизників наразі тривають перевірочні заходи за фактом можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Встановлено, що турки мали намір незаконно потрапити до країн ЄС», – мовиться у повідомленні.

Фото: Львівський прикордонний загін

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