ОСТАННІ НОВИНИ

Молодь запрошують безкоштовно навчатися у Школі журналістики на Погулянці

Соломія Головіна

|

У Школу журналістики, яка працює у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, що на Погулянці у Львові, запрошують на навчання молодих людей віком від 14 років, які мають бажання вивчати основи журналістської майстерності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Основна спеціалізація Школи журналістики – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних типів медіа. Відтак, на заняттях учні зможуть дізнатись про жанри та стандарти журналістики, правила комунікації та стилістики онлайн, а також детальніше про блоги, соціальні мережі в журналістиці, тенденції розвитку нових медіа.

У програму входять написання новин, статей, інтерв’ю та створення репортажів. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво, яке є документом про освіту державного зразка.

Також при Школі журналістики працює психологічний клуб «Пізнай себе» для підлітків і дорослих. Відомо, що раніше фахівці у ньому працювали лише з молоддю віком від 13 до 18 років, проте зараз там також набирають групу для дорослих від 18 до 35 років. У програмі клубу передбачені робота в групі та майстер-класи.

Школа журналістики працює за адресою: вул. А. Вахнянина, 29, 3-й поверх, каб. 305. Навчання проводиться безкоштовно.

Детальніше за тел.: 275−05−00, тел. моб.: 0982517269, 0631233938.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...