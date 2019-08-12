Молодь запрошують безкоштовно навчатися у Школі журналістики на Погулянці

У Школу журналістики, яка працює у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини, що на Погулянці у Львові, запрошують на навчання молодих людей віком від 14 років, які мають бажання вивчати основи журналістської майстерності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Основна спеціалізація Школи журналістики – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних типів медіа. Відтак, на заняттях учні зможуть дізнатись про жанри та стандарти журналістики, правила комунікації та стилістики онлайн, а також детальніше про блоги, соціальні мережі в журналістиці, тенденції розвитку нових медіа.

У програму входять написання новин, статей, інтерв’ю та створення репортажів. Після завершення навчання випускники отримують свідоцтво, яке є документом про освіту державного зразка.

Також при Школі журналістики працює психологічний клуб «Пізнай себе» для підлітків і дорослих. Відомо, що раніше фахівці у ньому працювали лише з молоддю віком від 13 до 18 років, проте зараз там також набирають групу для дорослих від 18 до 35 років. У програмі клубу передбачені робота в групі та майстер-класи.

Школа журналістики працює за адресою: вул. А. Вахнянина, 29, 3-й поверх, каб. 305. Навчання проводиться безкоштовно.

Детальніше за тел.: 275−05−00, тел. моб.: 0982517269, 0631233938.