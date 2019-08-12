Львів’ян кличуть на фотофестини у музей Грушевського

З нагоди 180-річчя появи фотографії, 18 серпня, на території Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові відбудуться перші львівські фотофестини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У межах свята відбудеться визначення призу глядацьких симпатій та нагородження переможців проекту фотоконкурсу до Світового дня фотографії «Львів романтичний». Нагородження відбудеться о 17.00 години. Під час фестин триватиме виставка кращих робіт, де присутні візьмуть участь у голосуванні за «Приз глядацьких симпатій».

Також у програмі свята – фотолекторії, презентації, воркшопи, майстер-класи, фотозони та ін. Детальніше – тут.

Триватимуть святкування з 12.00 години до 18.00 години за адресою: вул. Івана Франка, 154.