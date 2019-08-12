До шести років тюрми загрожує львів’янину, який намагався пограбувати квартиру

Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному львів’янину, який по драбині заліз у квартиру та намагався пограбувати її. За скоєне чоловіку загрожує до шести років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Як повідомляється, 4 серпня у Львові зловмисник із застосуванням дерев’яної драбини, яку він пристосував до балкону однієї з квартир, заліз на балкон та віджавши металопластикові двері, проник в житло, звідки намагався таємно викрасти майно потерпілої на загальну суму близько 4 500 гривень. Однак не довів свій злочинний умисел до кінця, оскільки був виявлений працівниками поліції «на гарячому».

На даний час до правопорушника застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.