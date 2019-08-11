З початку серпня в Україні втопилося понад 30 людей

Більше 30 українців загинуло на водоймах країни менш ніж за два тижні серпня. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

Також зазначається, що з початку року більше 850 людей загинуло на водоймах.

Зважаючи на таку жахливу статистку рятувальники нагадують: