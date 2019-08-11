З початку серпня в Україні втопилося понад 30 людей

Більше 30 українців загинуло на водоймах країни менш ніж за два тижні серпня. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.
Також зазначається, що з початку року більше 850 людей загинуло на водоймах.
Зважаючи на таку жахливу статистку рятувальники нагадують:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °С;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Анастасія Мельник