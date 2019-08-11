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З початку серпня в Україні втопилося понад 30 людей

Анастасія Мельник

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Більше 30 українців загинуло на водоймах країни менш ніж за два тижні серпня. Про це Львівському порталу повідомили у ДСНС України.

 

Також зазначається, що з початку року більше 850 людей загинуло на водоймах.

Зважаючи на таку жахливу статистку рятувальники нагадують:

  • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
  • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
  • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
  • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
  • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
  • температура води повинна бути не нижче +17 °С;
  • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
  • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

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