У Львові на місяць перекривають Городоцький міст: 27 тролейбус не курсуватиме

У Львові з 08:00 год. 12 серпня і до 20:00 год. 14 вересня буде перекрито для руху транспорту вул. Городоцьку — на ділянці від вул. Сяйво до вул. Городоцька, 172. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

У напрямку з центру об’їзд відбуватиметься по вул. Городоцька — вул. Кондукторська — вул. Любінська — вул. Виговського — вул. Городоцька. У напрямку до центру: вул. Городоцька — вул. Виговського — вул. Любінська — вул. Народна — вул. Городоцька.

Також на час ремонтних робіт не курсуватиме тролейбус №27.