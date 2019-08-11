ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині в ДТП постраждав 13-річний підліток

Анастасія Мельник

|

У суботу, 10 серпня, у селі Розгірче Стрийського району водій скутера не впорався з керуванням, внаслідок чого постраждали дві особи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

У повідомленні сказано, що 35-річний мешканець села Розгірче Стрийського району, керуючи скутером Piaggio Carnaby 200es, рухаючись неподалік будинку №61 по вулиці Стрийська у с. Розгірче, не впорався із керуванням та здійснив з’їзд за межі проїжджої частини дороги.

Внаслідок ДТП водій скутера марки Piaggio Carnaby 200es  та пасажир – 13-річний підліток госпіталізовані до Стрийської центральної районної лікарні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...