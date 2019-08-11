На Львівщині в ДТП постраждав 13-річний підліток

У суботу, 10 серпня, у селі Розгірче Стрийського району водій скутера не впорався з керуванням, внаслідок чого постраждали дві особи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У повідомленні сказано, що 35-річний мешканець села Розгірче Стрийського району, керуючи скутером Piaggio Carnaby 200es, рухаючись неподалік будинку №61 по вулиці Стрийська у с. Розгірче, не впорався із керуванням та здійснив з’їзд за межі проїжджої частини дороги.

Внаслідок ДТП водій скутера марки Piaggio Carnaby 200es та пасажир – 13-річний підліток госпіталізовані до Стрийської центральної районної лікарні.