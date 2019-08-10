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З початку року понад 12,5 тисяч іноземців отримали відмову у в'їзді в Україну

Анастасія Мельник

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З початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців, а понад 12,5 тис. осіб у в’їзді відмовили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

 

За словами прессекретаря  Держприкордонслужби Андрія Демченка, тільки з початку року співробітники Держприкордонслужби оформили близько 6 млн іноземців. Тоді як кількість відмов в перетині кордону становить трохи більше 12,5 тисяч громадян, що складає приблизно 0,75%.

Він наголосив, що рішення про відмову у пропуску громадян приймається під час перетину кордону. При цьому прикордонники аналізують всю наявну інформацію, в тому числі враховують країни ризику.

«За сім місяців цього року в Україну оформлено 940 громадян Пакистану, навіть зважаючи на той факт, що країна входить до міграційного ризику. Він зазначив, що разом з тим більше 40 — за порушення українського законодавства затримано, в тому числі під час незаконного перетину державного кордону»,  – додав Андрій Демченко.

Він зауважив, що Державна прикордонна служба радить усім іноземцям ретельно готуватися до поїздок в Україну, належним чином оформлювати документи, а також не порушувати закони та не намагатися надавати охоронцям кордону неправдиву інформацію.

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