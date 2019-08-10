У Британії відзначили вихованця Львівської академії сухопутних військ

Курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав особливу відзнаку – Шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі академії.

Щороку відзнака присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати у навчанні та під час іспитів. Цього року в Академії навчалось 33 офіцери, які представляли збройні сили 22-х різних країн – від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України та США.

Зазначимо, що Артем став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу.

На цьогорічній випускній церемонії були також присутні батьки Артема, які розділили з ним цей зворушливий момент і не приховували радості та гордості за сина.

Нагороду українцю вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії та кавалер Ордену Британської Імперії.

До слова, Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.