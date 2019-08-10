На Сокальщині «Шкода» збила 71-річного пішохода

У п’ятницю, 9 серпня, на автодорозі «Ковель-Жовква» в одному з сіл Сокальського району під колесами «Шкоди» травмувався 71-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, 31-річний водій автомобіля «Шкода Октавія», мешканець міста Червоноград, збив 71-річного місцевого пішохода.
Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Анастасія Мельник