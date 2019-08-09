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Збірна України пробилася до півфіналу гандбольного Євро-2019

Анастасія Мельник

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Юніорська збірна України U-17 увійшла до четвірки кращих команд за результатами групової стадії Євро-2019 ( ІІ дивізіон). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі збірної.

 

Зазначається, що турнір проходить у Тбілісі, де 11 серпня стане відомо, хто здобуде титул чемпіона Європи серед команд ІІ дивізіону та завоює для своєї країни право участі одразу у трьох важливих стартах: чемпіонаті Європи-2021 (U-17), чемпіонаті Європи-2021 (U-19) та чемпіонаті світу-2020 (U-18, ІІ дивізіон).

Нагадаємо, що у лавах української збірної грають четверо гандболісток львівської «Галичанки» – воротарка Марина Валієва та польові гравці – Діана Дмитришин, Ангеліна Овчаренко і Катерина Козак. Діану Дмитришин було визнано найкращим гравцем збірної України в матчі проти Греції.

Євро-2019 (U-17, ІІ дивізіон), 1/2 фіналу

10 серпня

Сербія – Литва – 16 год.

Швейцарія – Україна – 18 год.

Фінал чемпіонату Європи та гра за третє місце відбудеться 11 серпня.

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