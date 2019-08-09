З 12 серпня для руху транспорту закриють частину вулиці Джерельної

З понеділка, 12 серпня, і до 18.00 год. 16 серпня буде перекрито рух транспорту на вул. Джерельній, 55−59. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, перекриття руху відбуватиметься через проведення ремонтних робіт з прокладання каналізаційних мереж. Роботи виконує ТзОВ «Будівельні споруди міста».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, із 12 серпня через ремонтні роботи на місяць закриють для руху транспорту Городоцький міст.

Фото: ЛМР