У «Краківці» двоє українців намагались дати хабарі прикордонникам

Вчора двоє українців намагались дати хабарі прикордонникам відділу «Краківець». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

задокументували і проінформували поліцейських про дві спроби підкупу посадовців прикордонної служби за прийняття неправомірних рішень.

Так, у першому випадку, винагороду у розмірі 50 доларів США та 1000 гривень пропонував прикордоннику 38-річний громадянин України з Івано-Франківська, пасажир рейсового автобусу що прямував до Щецина (РП). В ході паспортного контролю чоловік спробував видати себе за громадянина Угорщини, надавши на перевірку угорський паспортний документ.

«В ході контролю з’ясувалось, що власник паспорта є громадянином України, відтак кордон у пункті пропуску він намагався перетнути без відповідного документу. Аби уникнути відповідальності чоловік запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби неправомірну винагороду, відтак був змушений окрім пояснень у справі про адмінправопорушення пояснювати свої протиправні дії ще й поліцейським», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Аналогічні пояснення згодом давав поліцейським і 19-річний водій «Ауді», який, щоб не очікувати перед пунктом пропуску, запропонував прикордонникові 200 гривень за позачерговий проїзд.

Фото: прикордонники