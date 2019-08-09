ОСТАННІ НОВИНИ

У «Краківці» двоє українців намагались дати хабарі прикордонникам

|

Вчора двоє українців намагались дати хабарі прикордонникам відділу «Краківець». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Мостиського прикордонного загону.

 

задокументували і проінформували поліцейських про дві спроби підкупу посадовців прикордонної служби за прийняття неправомірних рішень.

Так, у першому випадку, винагороду у розмірі 50 доларів США та 1000 гривень пропонував прикордоннику 38-річний громадянин України з Івано-Франківська, пасажир рейсового автобусу що прямував до Щецина (РП). В ході паспортного контролю чоловік спробував видати себе за громадянина Угорщини, надавши на перевірку угорський паспортний документ.

«В ході контролю з’ясувалось, що власник паспорта є громадянином України, відтак кордон у пункті пропуску він намагався перетнути без відповідного документу. Аби уникнути відповідальності чоловік запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби неправомірну винагороду, відтак був змушений окрім пояснень у справі про адмінправопорушення пояснювати свої протиправні дії ще й поліцейським», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Аналогічні пояснення згодом давав поліцейським і 19-річний водій «Ауді», який, щоб не очікувати перед пунктом пропуску, запропонував прикордонникові 200 гривень за позачерговий проїзд.

Фото: прикордонники

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...