Укрзалізниця призначила додатковий поїзд до Дня Незалежності

АТ «Укрзалізниця» призначило додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ — Львів — Київ, який курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, а також 24 та 27 серпня з Києва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

Так, 23 та 26 серпня додатковий поїзд «Інтерсіті» № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57).

А 24 та 27 серпня швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 755 вирушить з Києва о 00:15 та прибуде у Львів о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48.