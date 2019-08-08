У Славському школярку вкусила змія

У Славському отруйна змія вкусила 14-річну жительку селища Шкло. Дитину шпиталізували до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, подія сталася вчора, 7 серпня, близько 15:25. Змія вкусила дитину у ногу, під час прогулянки, у селищі Славське Сколівського району.

Потерпілу в стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Сколівської ЦРЛ.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».