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У Шевченківському гаю створять сучасний літній театр

Анастасія Мельник

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У Львові створять робочу групу з напрацювання прєкту створення сучасного літнього театру у Музеї народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Зазначається, що простір Співочого поля для концепту лісової сцени є унікальним.

«Ми вже досліджували це питання і знайшли мінімум трьох компетентних архітекторів, які можуть це робити. Ми з ними контактували, і деякі з них вже зацікавились цією ідеєю. Це складний проєкт, але потрібно дотримуватись простої логіки: визначаємо, що ми хочемо, а чого ні, і тоді архітектор починає працювати», — розповів директор Органного залу Іван Остапович.

На нараді було визначено, що новий відкритий зал має вміщати понад 1 500 глядачів і працювати близько 200 днів у році.

«Коли я приходжу на сцену, я одразу маю чути музику, яку там будуть грати. Тому тут має бути проєкт, який, в першу чергу, відповідатиме мистецькій ідеї», — зауважила арт-директора фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

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