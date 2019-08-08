У Львові звільнили з роботи нетверезого водія маршрутки

Сьогодні, 8 серпня, водія автобусного маршруту № 51 звільнили з роботи через водіння у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Учора трапився резонансний випадок на автобусному маршруті № 51. Була інформація, що водій маршруту перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Підприємство «Успіх БМ», яке обслуговує цей маршрут, відповідно відреагувало і спільно з управлінням транспорту провело розслідування інциденту.

Після з’ясування всіх обставин, факт алкогольного сп’яніння підтвердився, і на водія складено відповідний протокол. Також вже є наказ на звільнення. Цей водій не має права надалі працювати на маршрутах міста Львова. Також ми звернемося до інших перевізників з проханням не приймати його на роботу, оскільки це створює загрозу для оточуючих», — повідомив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Як повідомляв Львівський портал, 7 серпня у Львові на вулиці Шпитальній патрульні зупинили маршрутку, за кермом якої виявили нетверезого водія. Рівень алкоголю у крові 53-річного чоловіка вп’ятеро перевищував допустиму норму.