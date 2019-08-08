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У Львові зупинили маршрутку з нетверезим водієм

Анастасія Мельник

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Учора ввечері, 7 серпня, у Львові на вулиці Шпитальній патрульні зупинили маршрутку, за кермом якої виявили нетверезого водія. Рівень алкоголю у крові 53-річного чоловіка вп’ятеро перевищував допустиму норму. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції області.

 

Зазначається, що патрульні зупинили переповнену людьми маршрутку за порушення правил дорожнього руху. Однак під час спілкування з водієм інспектори відчули сильний запах алкоголю, а тому вирішили перевірити чоловіка на пристрої. У результаті перевірки у драгер показав – 1,17 проміле.

Також у патрульні додають, що чоловік відмовився надати посвідчення водія.

На порушника винесли об’єднану постанову за порушення ПДР та відсутність необхідних документів на керування транспортним засобом. Також, на нього склали протокол за керування в алкогольному сп’янінні.

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