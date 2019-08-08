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Стриянину за наркоторгівлю та виробництво боєприпасів «світить» до 10 років тюрми

Анастасія Мельник

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У Стрию переду судом постане 45-річний чоловік, якого підозрюють у наркоторгівлі, незаконному зберіганні зброї та виготовленню бойових припасів. Про це Львівському порталу повідомили в обласній прокуратурі.

 

Правоохоронці встановили, що раніше судимий чоловік незаконно придбав, зберігав  з  метою  збуту   та  в подальшому незаконно  збував психотропну речовину  «амфетамін» з корисливих мотивів, з метою власного збагачення наркозалежним особам (органом досудового розслідування задокументовано чотири факти вчинення вище вказаного правопорушення).

Крім цього, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання злочинця, виявлено та вилучено два пістолети, які являються короткоствольною вогнепальною зброєю, один з яких є придатним до проведення пострілів. Також вилучено 11 патронів, до автоматів  та кулеметів  системи Калашникова, що є боєприпасами до бойової нарізної вогнепальної зброї, виготовлені промисловим способом, придатні до стрільби; 40 патронів, що є боєприпасами до спортивно-мисливської нарізної вогнепальної, придатними до стрільби; 6 патронів, що є боєприпасами, до короткоствольної вогнепальної зброї, виготовлені саморобним способом, придатні до проведення пострілів; 239 патронів, котрі є боєприпасами, які придатними для проведення пострілів із короткоствольної вогнепальної зброї.

Також, обвинувачений, за місцем свого проживання, незаконно переробляв, ремонтував вогнепальну зброю та виготовляв боєприпаси до неї.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також за вчинення вказаних злочинів чоловіку загрожує від 6-ти до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майн

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