Львів прийматиме Міжнародний шаховий фестиваль

Упродовж 17-22 серпня у Львові вже вчетверте відбуватиметься найсильніший шаховий фестиваль в Україні «Відкритий Кубок Львова з шахів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

У рамках Кубку відбудеться три турніри: в класичні шахи гратимуть шахісти усіх рівнів — від гросмейстера до початківця, а також усіх вікових категорій; в швидкі шахи спортсмени до 10 років та від 11 до 65+ змагатимуться окремо.

У класиці вже підтвердили свою участь понад дві сотні учасників, серед яких 19 міжнародних гросмейстерів, понад 20 міжнародних майстрів, 40 майстрів України і стільки ж КМС, які представлятимуть 20 закордонних федерацій та Україну. У рапіді планують взяти учать близько 300 учасників. Є учасники з усіх регіонів України та шахісти з Бельгії, Ісландії, Чехії, Польщі, Росії, Болгарії, Словаччини, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Азербайджану, Туреччини, Латвії, Литви, Хорватії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини.

Окрім можливості позмагатися за значний призовий фонд, який становить 260 тисяч гривень гравці можуть виконати норми усіх спортивних шахових розрядів, КМС та звань МСУ, ММ та МГ.

Програма Відкритого Кубку Львова з шахів:

1. Турнір з швидких шахів «Галицька здоба Опен»

2. Дитячий турнір «Галицька Здоба дитячий»

Розклад:

17 серпня

09:00 Реєстрація

09:45 Відкриття

10:00 1 тур — 4 тур

15:00 5 тур — 9 тур

20:00 Закриття

3. Турнір з класичних шахів «Банк Львів Опен» — головна подія

Розклад:

18 серпня

09:00 —10:30 Реєстрація учасників

10:30 — 11:00 Відкриття 18 серпня, неділя

18−21 серпня

11:00 — 15:00 1, 3, 5, 7 тур

2, 4, 6, 8 тур 16:00 — 20:00

22 серпня

10:00 — 14:00 9 тур

15:00 — Закриття

Шаховий фестиваль відбудеться у готельно-ресторанному комплексі «Термінал-А» ( Рясне-Руське, вул. Наливайка, 2, кільцева дорога).