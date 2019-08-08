ОСТАННІ НОВИНИ

Львів прийматиме Міжнародний шаховий фестиваль

Анастасія Мельник

|

Упродовж 17-22 серпня у Львові вже вчетверте відбуватиметься найсильніший шаховий фестиваль в Україні «Відкритий Кубок Львова з шахів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

У рамках Кубку відбудеться три турніри: в класичні шахи гратимуть шахісти усіх рівнів — від гросмейстера до початківця, а також усіх вікових категорій; в швидкі шахи спортсмени до 10 років та від 11 до 65+ змагатимуться окремо.

У класиці вже підтвердили свою участь понад дві сотні учасників, серед яких 19 міжнародних гросмейстерів, понад 20 міжнародних майстрів, 40 майстрів України і стільки ж КМС, які представлятимуть 20 закордонних федерацій та Україну. У рапіді планують взяти учать близько 300 учасників. Є учасники з усіх регіонів України та шахісти з Бельгії, Ісландії, Чехії, Польщі, Росії, Болгарії, Словаччини, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Азербайджану, Туреччини, Латвії, Литви, Хорватії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини.

Окрім можливості позмагатися за значний призовий фонд, який становить 260 тисяч гривень гравці можуть виконати норми усіх спортивних шахових розрядів, КМС та звань МСУ, ММ та МГ.

Програма Відкритого Кубку Львова з шахів:

1. Турнір з швидких шахів «Галицька здоба Опен»

2. Дитячий турнір «Галицька Здоба дитячий»

Розклад:

17 серпня

09:00 Реєстрація

09:45 Відкриття

10:00 1 тур — 4 тур

15:00 5 тур — 9 тур

20:00 Закриття

3. Турнір з класичних шахів «Банк Львів Опен» — головна подія

Розклад:

18 серпня

09:00 —10:30 Реєстрація учасників

10:30 — 11:00 Відкриття 18 серпня, неділя

18−21 серпня

11:00 — 15:00 1, 3, 5, 7 тур

2, 4, 6, 8 тур 16:00 — 20:00

22 серпня

10:00 — 14:00 9 тур

15:00 — Закриття

Шаховий фестиваль відбудеться у готельно-ресторанному комплексі «Термінал-А» ( Рясне-Руське, вул. Наливайка, 2, кільцева дорога).

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...