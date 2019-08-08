Більше сотні будинків у Франківському районі знову вимкнули гарячу воду

Сьогодні, 8 серпня, комунальники продовжують ремонтувати запірну арматуру на вул. Володимира Великого. Відтак мешканцям 109 будинків у Франківському районі другий день поспіль вимикають гарячу воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Відтак сьогодні орієнтовно до 17:00 год. без гарячої води залишились мешканці таких вулиць:

вул. Володимира Великого,

вул. Айвазовського, 10, 12, 22,

вул. Бойчука, 3, 5, 8, 10,

вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13,

вул. Керамічна, 4,16,

вул. Молдавська, 43,

вул. Кобилиці, 19, 29-А,

вул. Боткіна, 73,

вул. Рубчака, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17-А,

вул. Тролейбусна, 2, 4, 6, 8,

вул. Стрийська, 104, 106,

вул. Кульпарківська, 117, 121, 123, 125, 129, 133-А,

вул. Симоненка, 1, 3,

вул. Княгині Ольги, 63, 65, 102,

вул. Музики, 34, 36.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення за тимчасові незручності.