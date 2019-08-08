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Більше сотні будинків у Франківському районі знову вимкнули гарячу воду

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 8 серпня, комунальники продовжують ремонтувати запірну арматуру на вул. Володимира Великого. Відтак мешканцям 109 будинків у Франківському районі другий день поспіль вимикають гарячу воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Відтак сьогодні орієнтовно до 17:00 год. без гарячої води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Володимира Великого,
  • вул. Айвазовського, 10, 12, 22,
  • вул. Бойчука, 3, 5, 8, 10,
  • вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13,
  • вул. Керамічна, 4,16,
  • вул. Молдавська, 43,
  • вул. Кобилиці, 19, 29-А,
  • вул. Боткіна, 73,
  • вул. Рубчака, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17-А,
  • вул. Тролейбусна, 2, 4, 6, 8,
  • вул. Стрийська, 104, 106,
  • вул. Кульпарківська, 117, 121, 123, 125, 129, 133-А,
  • вул. Симоненка, 1, 3,
  • вул. Княгині Ольги, 63, 65, 102,
  • вул. Музики, 34, 36.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачення за тимчасові незручності.

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