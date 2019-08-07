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Понад 100 будинків у Франківському районі залишились без води

Вероніка Рой

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У зв’язку з аварійним ремонтом трубопроводу на вул. Володимира Великого, сьогодні, 7 серпня, з 09.00 год. і до 17.00 год. буде призупинено подачу гарячої води до 109 житлових будинків Франківського району. Про це повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівтеплоенерго», передає пресслужба мерії Львова.

 

Зокрема, без гарячої води будуть усі будинки на вул. Володимира Великого, будинки на вул. Айвазовського, 10, 12, 22, вул. Бойчука, 3, 5, 8, 10, вул. Граб’янки, 5, 7, 9, 13, вул. Керамічній, 4,16, вул. Молдавській, 43, вул. Кобилиці, 19, 29а, вул. Боткіна, 73, вул. Рубчака, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а, вул. Тролейбусній, 2, 4, 6, 8, вул. Стрийській, 104, 106, вул. Кульпарківській, 117, 121, 123, 125, 129, 133а, вул. Симоненка, 1, 3, вул. Княгині Ольги, 63, 65, 102, вул. Музики, 34, 36.

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