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Офіційні видання опублікували список новобраних нардепів

Анастасія Мельник

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У сьогоднішніх випусках газети «Урядовий кур’єр» та «Голос України» опублікували список народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Центральної виборчої комісії.

У ЦВК зазначають, що в опублікованому газетами «Урядовий кур’єр» та «Голос України» списку народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня відсутня інформація про обраного народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №210.

«Оприлюднення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 відбудеться після встановлення ЦВК результатів виборів у даному окрузі»,  – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Львівський портал, 5 серпня Центральна виборча комісія згідно з законом мала оголосити результати дострокових парламентських виборів. Однак в одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла вчасно перерахувати голоси та оголосити переможця.

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