У ЦВК пояснили, чому досі не оголошено результати парламентських виборів

Учора, 5 серпня, Центральна виборча комісія згідно з законом мала оголосити результати дострокових парламентських виборів. Однак в одномандатному виборчому окрузі №210 окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси та оголосити переможця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

У понеділок ЦВК визнала обраними 423 депутатів Верховної Ради – 225 у багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах. Не встановлені результати голосування лише у виборчому окрузі №210, який розташований на Чернігівщині.

Зазначається, що 30 липня 2019 року виборча комісія цього округу доставила до ЦВК протокол про підсумки голосування з поміткою «уточнений».

Шостий апеляційний адміністративний суд 3 серпня ухвалив постанову, а якій визнав протиправними дії виборчої комісії щодо складання протоколу про підсумки голосування в ОВО № 210 та зобов’язав цю комісію ухвалити рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на низці виборчих дільниць.

«Станом на 16 годину 5 серпня комісія здійснила такий підрахунок щодо 18 із 33 виборчих дільниць округу, результати якого свідчать про необхідність внесення змін до встановлених підсумків голосування у цьому окрузі», – зазначили у ЦВК.

Також ЦВК констатувала неможливість встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

Відтак ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію не пізніше 16 години 6 серпня завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних 33 виборчих дільницях, скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою «уточнений» та транспортувати його до ЦВК.