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На вулиці Руданського завершують капремонт

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Реконструкція вулиці Руданського виконана на 95%. Про це повідомляють у ЛКП Інститут просторового розвитку. Роботи виконує підрядна організація ТОВ «БУДКОМІНВЕСТИЦІЯ» на замовлення Галицької районної адміністрації. Вартість робіт згідно з договором 3 млн грн. Відтак вулиця стала повністю пішохідною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Ми провели реконструкцію вул. Руданського. Зараз вона вже готова на 95%. Там залишилося замінити ліхтарі. На вулиці облаштовані три острівки, які засаджені різними рослинами та встановлені бетонні конструкції, на яких влаштовані лавки. Облаштування пішохідних вулиць — це одна з таких практик, які ми реалізовуємо у Львові. Зазвичай такі вулиці не мають особливого транзитного значення», — розповів директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Нагадаємо, проектом капітального ремонту вул. Руданського було передбачено:

влаштування пішохідної зони з можливістю проїзду;

влаштування покриттів з дрібнозернистих фігурних елементів мощення;

влаштування паркувальних обмежувальних стовпців;

встановлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами;

встановлення світильників з світлодіодними лампами;

влаштування газонів.

Роботи здійснюються за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету. м.Львова. Замовником робіт є Галицька районна адміністрація, проект виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку».

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