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На кордоні з Польщею затримали контрабанду одягу та взуття

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники знайшли в автомобілі 28-річного мешканця Тернопільщини 1 790 штук контрабандного одягу та взуття. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

Як повідомляється, мешканець Тернопільщини для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

«Під час огляду автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 315, яким він їхав як водій, у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Автомобіль ретельно оглянули і в салоні виявили товар, який перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема, 945 суконь в асортименті різних кольорів, розмірів та моделей, 587 блуз, а також комбінезони, штани, піджаки, светри, головні убори, спідниці та взуття. Після митного огляду громадянин визнав себе їх власником», – розповідають митники.

Товар, який не перевищує неоподатковувану норму, пропущено на митну територію України. Решту предметів правопорушення – 1 790 штук одягу та взуття – затримано до рішення суду. В діях громадянина вбачають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Фото: ДФС

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