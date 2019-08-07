Львів’ян запрошують взяти участь у конкурсі фото для Вікіпедії

З 1 по 30 вересня триватиме щорічний міжнародний конкурс фотографій об’єктів культурної спадщини «Вікі любить пам’ятки», який визнаний Книгою рекордів Гіннеса найбільшим фотоконкурсом у світі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Мета проекту — зібрати світлини всіх пам’яток культурної спадщини світу для ілюстрування статей у Вікіпедії. Цього року конкурс проходить у 30 країнах.

Українська частина проводиться увосьме, і до участі запрошують всіх охочих – і любителів, і професіоналів. Конкурсний список складається з понад 87 тисяч пам’яток історико-культурної спадщини України усіх регіонів України, в тому числі Криму. За сім років конкурсу було завантажено понад 250 тисяч вільних фотографій пам’яток культури України.

Для участі у конкурсі потрібно зареєструватися у Вікісховищі – одному із сестринських проектів Вікіпедії, сфотографувати пам’ятку/и з конкурсних списків та завантажити ці фотографії до Вікісховища з 1 вересня по 30 вересня. Фотографії можуть бути зроблені будь-коли: як під час конкурсу, так і до нього. Головне, щоб учасники подавали на конкурс лише власні роботи. Також можна вантажити відеоматеріали, де зображені пам’ятки.

Призовий фонд розподілять між авторами найкращих фотографій конкурсу в цілому, авторами найкращих фото кожного регіону, учасниками, які сфотографували найбільшу кількість пам’яток, та переможцями спецномінацій. Окремо відзначатимуться автори, що вперше беруть участь у конкурсі.

Організатори конкурсу вважають, що проведення «Вікі любить пам’ятки» дає можливість поповнити репозиторій світлин пам’яток з усієї України, завдяки чому учасники та глядачі зможуть краще пізнати свій рідний край, що спонукатиме їх дбайливо ставитися до культурної спадщини своєї держави. «Вікі любить пам’ятки» привертає увагу до проблеми збереження культурної спадщини, до необхідності документування кожної пам’ятки, щоб наші нащадки мали можливість знати і бачити.

Детальніше про конкурс можна дізнатися на сайті: wlm.org.ua

З пропозиціями щодо співпраці та питаннями звертатися до організаційного комітету конкурсу: wlm@wikimedia.org.ua.