ОСТАННІ НОВИНИ

У річці під Львовом потонув дідусь

Наталя Дуляба

|

У понеділок вранці, 5 серпня, у селі Скнилів Пустомитівського району у річці Вишенька виявили мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Тіло 72-річного чоловіка не мало ознак насильницької смерті. Потерпілим виявився мешканцем села Новий Яр Яворівського району.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, із початку року у водоймах на території області потонули вже 36 людей, серед них – шестеро дітей.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...