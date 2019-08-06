У річці під Львовом потонув дідусь

У понеділок вранці, 5 серпня, у селі Скнилів Пустомитівського району у річці Вишенька виявили мертвого чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Тіло 72-річного чоловіка не мало ознак насильницької смерті. Потерпілим виявився мешканцем села Новий Яр Яворівського району.

Наразі всі деталі події встановлюються.

Зазначимо, із початку року у водоймах на території області потонули вже 36 людей, серед них – шестеро дітей.

У зв’язку з цим мешканцям Львівщини нагадують, що купатися слід лише у спеціально відведених місцях! Не запливайте за обмежувальні знаки, не заходьте у воду у нетверезому стані, а також не залишайте дітей наодинці.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».