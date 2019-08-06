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Нацбанк назвав найдорожчу пам’ятну монету

Анастасія Мельник

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Найдорожчою пам’ятною монетою у першому півріччі 2019 року стала монета «25 років незалежності України», яку продали за майже 167 тисяч гривень. Про це повідомили у Національному банку України у відповідь на запит  УНН.

 

«Найдорожчою у першому півріччі цього року стала золота пам’ятна монета “25 років незалежності України”, реалізована під час аукціону. Її вартість становила 166 779,00 грн», — йдеться у повідомленні.

Довідка. «25 років незалежності України» — золота ювілейна монета номіналом 250 гривень з серії «Відродження державності». Монету випустили 2016 року тиражем 400 штук.

На аверсі монети розміщено: на матовому тлі напис півколом «Україна» (угорі), номінал «Двісті п’ятдесят гривень» (унизу); у центрі, на дзеркальному тлі, у колі зі стилізованого рослинного орнаменту — малий Державний Герб України, під яким — рік карбування монети «2016». На реверсі монети на тлі стилізованого букета зображено мапу України з жовто-блакитним прапором (елемент оздоблення — емаль) та написи «25 років» (над мапою), «Незалежності України».

Як повідомляв Львівський портал, 6 серпня Національний банк, продовжуючи серію «Княжа Україна», вводить в обіг срібну пам’ятну монету  «1 000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого» номіналом 20 гривень.

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