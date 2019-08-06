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На Митрополита Андрея велопатрульні спіймали 28-річного п’яного водія

Вероніка Рой

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Вчора ввечері у Львові на вулиці Митрополита Андрея велопатрульні, повертаючись зі зміни, затримали 28-річного водія, який керував автомобілем у нетверезому стані. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

«На вулиці Митрополита Андрея патрульні побачили, як автомобіль марки Mercedes 124 рухався смугою для громадського транспорту. Транспортний засіб зупинили і повідомили 28-річному водію про порушення. Поліцейські відчули запах алкоголю від порушника і помітили інші ознаки сп’яніння. Чоловікові неодноразово пропонували пройти перевірку або на місці пристроєм Drager, або ж проїхати до медзакладу. Від обох способів він відмовився», – йдеться у повідомленні патрульних.

На водія винесли постанову за рух по смузі для маршрутних транспортних засобів (штраф ─  510 грн) та склали протокол за керування в стані сп’яніння (за рішенням суду санкція статті передбачає штраф 10 200 гривень та позбавлення прав на рік).

Посвідчення у водія патрульні вилучили і видали тимчасовий дозвіл на керування, який дійсний лише 3 місяці.

Фото: патрульна поліція

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