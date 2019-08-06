ОСТАННІ НОВИНИ

Міністр Омелян звинуватив Польщу в порушенні Угоди про асоціацію

Андрій Котенський

|

Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна–ЄС. Про це в ході брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Європейська правда.

 

«Польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. Ця квота скоротилася істотно», – сказав він.

За його словами, якщо торік було 260 тисяч договорів, то цього року – 160 тисяч.

«На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок», – сказав Омелян.

«Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі президента України з президентом Польщі на початку вересня це питання буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом», – додав міністр.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 6 серпня, близько 10 год. в с. Запитів, що у Кам’янка-Бузькому районі, водії вантажівок перекрили трасу Київ-Чоп, через критично малу кількість дозволів на перевезення вантажів за кордон.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...