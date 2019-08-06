Міністр Омелян звинуватив Польщу в порушенні Угоди про асоціацію

Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна–ЄС. Про це в ході брифінгу заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Європейська правда.

«Польська сторона з цього року істотно знизила кількість двосторонніх дозволів для перевезень до Польщі або транзитом через Польщу українських вантажів. Ця квота скоротилася істотно», – сказав він.

За його словами, якщо торік було 260 тисяч договорів, то цього року – 160 тисяч.

«На жаль, неодноразові переговори не дали результату. Поляки однозначно заявляють, що вони захищають власний ринок», – сказав Омелян.

«Я сподіваюся, що в ході запланованої зустрічі президента України з президентом Польщі на початку вересня це питання буде порушено, і інтереси українських автоперевізників будуть захищені. Якщо це не подіє, ми готові звертатися до Єврокомісії, оскільки такими односторонніми діями польська сторона порушує Угоду про асоціацію України з Європейським Союзом», – додав міністр.

Як раніше повідомляв Львівський портал, 6 серпня, близько 10 год. в с. Запитів, що у Кам’янка-Бузькому районі, водії вантажівок перекрили трасу Київ-Чоп, через критично малу кількість дозволів на перевезення вантажів за кордон.