Львів’ян запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу»

Із 19 до 30 серпня у Центрі підтримки підприємництва управління економіки Львівської міської ради організовує безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Перелік тем тренінгів:

Логістика започаткування підприємницької діяльності.

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Дослідження та аналіз ринку.

Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.

Основи маркетингу.

Система оподаткування та звітність.

Фінансове планування.

Громадсько-ділові відносини.

Менеджмент.

Бізнес-план: структура та основні розділи.

Реєстрація триває до 15 серпня, кількість місць обмежена. Цьогоріч учасників вперше відбиратимуть на конкурсній основі, відповідно до заповнених анкет. Тренінги відбуватимуться щодня впродовж 9 робочих днів у післяобідній час — із 15:00 до 18:00 год.

Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням: https://forms.gle/4m2Bdm8ZB1VfPMfy7.

Контактна інформація: 79 008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 429, тел.: (032) 297−57−64, (098) 323−63−43, факс: +38 (032) 235-42-26, е-mail: ver.lviv.mail@gmail.com. Контактна особа: Юлія Виговська.