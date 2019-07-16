У мерії Львова запрацював центр підтримки підприємництва

У Львівській міські раді в кабінеті 103 запрацював Центр підтримки підприємництва. Відтепер підприємці, або ж ті, хто хоче започаткувати свій бізнес, можуть отримати всю необхідну інформацію, консультацію та супровід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми створили простір для підприємців і для підприємницьких структур, щоб тут разом з ними ми могли реалізовувати проекти, які допоможуть розвиватися цьому середовищу. Хочемо зробити тут такий центр, який би в одному місці надавав всю необхідну інформацію для підприємців не залежно, в якій галузі він працює. Ми надаватиме інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу.

Також плануємо робити навчання, які фінансуються з допомогою програми «Сприяння підприємництва». Відтак, проводитимемо консультування, підприємці знатимуть, що є таке місце, такий цент, куди можна завжди прийти за знаннями, за консультаціями», — розповіла радниця міського голови Львова Вікторія Довжик.

Діяльність центру буде зосереджена на трьох напрямках:

Навчання

Центр сприятиме зростанню компетентності львів’ян різного віку у підприємництві та зацікавленості в початку власної справи. В центрі реалізовуватимуться такі навчальні проекти:

«Вчимося бізнесу» — курс тренінгів для підприємців-початківців та осіб, які хочуть розпочати власну справу.

«Шкільне підприємництво» — основи бізнесу для підлітків.

«Соціальне підприємництво» — створення та функціонування підприємств для забезпечення потреб соціально-вразливих категорій населення.

«Жінки в бізнесі» — для жінок, які створюють або розвивають власну справу.

Цикл навчання для експортерів.

Консультування

Працівники Центру надаватимуть безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім зацікавленим щодо юридичних, фінансових, організаційних питань започаткування та розвитку бізнесу, налагодження ділових контактів, виходу на закордонні ринки.

Підтримка бізнесу

Центр пропонуватиме підприємцям участь у міських програмах сприяння розвитку підприємництва:

Програма компенсації відсотків по кредитах для підприємців.

Надання виставкових ваучерів на участь у виставкових заходах.

Програма розвитку місцевих товаровиробників.

Центр сприятиме розвитку кластерних ініціатив, реалізації спільних проектів з підприємцями та асоціативними підприємницькими структурами.

З метою оперативного вирішення проблемних питань підприємців при реалізації інвестиційних та інших проектів у місті Львові в Центрі підтримки підприємництва можна буде скористатись послугою «Гарячий стіл».

Центр надаватиме інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу.

Центр братиме участь в організації локальних та міжнародних заходів, що мають на меті розвиток економічних зв’язків малих та середніх підприємств Львова, а також діяльність Центру буде спрямована на пошук міжнародних фінансових ресурсів, спрямованих для розвитку економічних процесів міста.

Зазначимо, що центр працюватиме щодня з 9.00 до 18.00 год. Вихідні дні: субота та неділя.

Фото: міськрада Львова