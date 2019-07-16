У мерії Львова запрацював центр підтримки підприємництва

У Львівській міські раді в кабінеті 103 запрацював Центр підтримки підприємництва. Відтепер підприємці, або ж ті, хто хоче започаткувати свій бізнес, можуть отримати всю необхідну інформацію, консультацію та супровід. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«Ми створили простір для підприємців і для підприємницьких структур, щоб тут разом з ними ми могли реалізовувати проекти, які допоможуть розвиватися цьому середовищу. Хочемо зробити тут такий центр, який би в одному місці надавав всю необхідну інформацію для підприємців не залежно, в якій галузі він працює. Ми надаватиме інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу.
Також плануємо робити навчання, які фінансуються з допомогою програми «Сприяння підприємництва». Відтак, проводитимемо консультування, підприємці знатимуть, що є таке місце, такий цент, куди можна завжди прийти за знаннями, за консультаціями», — розповіла радниця міського голови Львова Вікторія Довжик.
Діяльність центру буде зосереджена на трьох напрямках:
- Навчання
Центр сприятиме зростанню компетентності львів’ян різного віку у підприємництві та зацікавленості в початку власної справи. В центрі реалізовуватимуться такі навчальні проекти:
- «Вчимося бізнесу» — курс тренінгів для підприємців-початківців та осіб, які хочуть розпочати власну справу.
- «Шкільне підприємництво» — основи бізнесу для підлітків.
- «Соціальне підприємництво» — створення та функціонування підприємств для забезпечення потреб соціально-вразливих категорій населення.
- «Жінки в бізнесі» — для жінок, які створюють або розвивають власну справу.
- Цикл навчання для експортерів.
- Консультування
Працівники Центру надаватимуть безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім зацікавленим щодо юридичних, фінансових, організаційних питань започаткування та розвитку бізнесу, налагодження ділових контактів, виходу на закордонні ринки.
- Підтримка бізнесу
Центр пропонуватиме підприємцям участь у міських програмах сприяння розвитку підприємництва:
Програма компенсації відсотків по кредитах для підприємців.
Надання виставкових ваучерів на участь у виставкових заходах.
Програма розвитку місцевих товаровиробників.
Центр сприятиме розвитку кластерних ініціатив, реалізації спільних проектів з підприємцями та асоціативними підприємницькими структурами.
З метою оперативного вирішення проблемних питань підприємців при реалізації інвестиційних та інших проектів у місті Львові в Центрі підтримки підприємництва можна буде скористатись послугою «Гарячий стіл».
Центр надаватиме інформацію про ініціативи організацій, інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що ними надаються для сприяння розвитку бізнесу.
Центр братиме участь в організації локальних та міжнародних заходів, що мають на меті розвиток економічних зв’язків малих та середніх підприємств Львова, а також діяльність Центру буде спрямована на пошук міжнародних фінансових ресурсів, спрямованих для розвитку економічних процесів міста.
Зазначимо, що центр працюватиме щодня з 9.00 до 18.00 год. Вихідні дні: субота та неділя.
Фото: міськрада Львова
Вероніка Рой