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Зеленський призначив нового командувача ООС

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський призначив Володимира Кравченка новим командувачем об’єднаних сил. Про це йдеться в указі №579 від 5 серпня, оприлюдненому на офіційному інтернет-представництві глави держави, передає Львівський портал.

 

«Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем об’єднаних сил», – йдеться в документі.

Водночас Олександр Сирський, який дотепер обіймав цю посаду, очолив сухопутні війська Збройних Сил України. Відповідний указ теж сьогодні розмістили на сайті президента.

Відомо, що Володимир Кравченко з 2017 року був командиром оперативно-тактичного угруповання «Північ» сухопутних військ ЗСУ. Територія його відповідальності – Житомирська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.

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