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Громадський транспорт Львова пропонують обладнати USB-зарядками

Наталя Дуляба

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Львівській міській раді пропонують встановити у громадському транспорті зарядні USB-пристрої для ґаджетів. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

 

Автор петиції Денис Дмитрик наголошує, що львівським маршруткам, трамваям і тролейбусам сьогодні дуже бракує USB-зарядок. Він пояснює, що без ґаджетів неможливо уявити сучасне життя, тому пропонує вмонтувати зарядні пристрої у поручні.

«Такі зарядки USB у поручнях є в багатьох містах Європи. Іноді потрібно зробити дзвінок, а телефон розрядився, і добиратися до роботи, додому потрібно годину чи навіть дві», – аргументує Денис Дмитрик.

Для того, щоб цю петицію розглянула Львівська міська рада, необхідно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до початку жовтня.

Зазначимо, що у громадському транспорті Львова дотепер немає кондиціонерів, на що неодноразово нарікають мешканці особливо у спекотну погоду. Тому нещодавно небайдужі львів’яни зареєстрували петицію з вимогою заборонити купівлю автобусів, трамваїв і тролейбусів, у яких немає системи кондиціонування та опалення.

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