До 5 років тюрми загрожує мешканцю Львівщини, який вчиняв крадіжки у супермаркетах

Судитимуть жителя міста Миколаєва, що на Львівщині, який вчинив шість крадіжок з супермаркетів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не раз судимий чоловік, після звільнення із місць позбавлення волі знову скоїв умисні кримінальні правопорушення.

«Упродовж червня цього року зловмисник вчинив шість крадіжок з торгового залу магазину «Рукавичка», що у Моршині та «АТБ-маркету» у Стрию. Крав правопорушник, переважно, харчі, алкогольні напої та косметичні засоби», – зазначається у повідомленні прокуратури.

Зазначимо, що стосовно зловмисника набрав законної сили вирок Стрийського міськрайонного суду від 24 травня 2019 року, відповідно до якого зловмисника засуджено за ч.3 ст.185 КК України до 3 років позбавлення волі. До розгляду судами усіх кримінальних проваджень крадій перебуватиме у ЛСІ №19 УДПтС України у Львівській області.

За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.