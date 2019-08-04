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У яких районах Львівщини найбільші заборгованості із зарплати?

Вероніка Рой

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У липні 2019 року найбільші обсяги боргів із зарплати були у Сокальському районі, Львові та Червонограді. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Так, у Сокальському районі заборгували 33,9 млн грн, у Львові – 19 млн грн, а у Червонограді – 12,7 млн грн.

Загалом станом на 1 липня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам становила 81,6 млн грн, що на 47,7% (на 74,5 млн грн), що менше відносно 1 червня 2019 року та на 8,0% (на 6,0 млн грн) більше відносно 1 січня 2019 року.

Найбільше зростання суми заборгованості з виплати заробітної плати порівняно з 1 червня 2019 року допустили підприємства державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (на 1,6 млн грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 1,4 млн грн).

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв про найбільш грошовиті і найменш оплачувані професії на Львівщині.

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