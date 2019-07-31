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Названо найбільш грошовиті і найменш оплачувані професії на Львівщині

Соломія Головіна

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Середня заробітна плата штатного працівника у Львівській області становила 9693 грн. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ статистики у Львівській області.

 

Як зазначається, порівняно з червнем 2018 року номінальна заробітна плата зросла на 16,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 6,9%.

При цьому у повідомленні сказано, що найбільш оплачуваними у червні 2019 року були працівники підприємств та організацій, які здійснюють операції з нерухомим майном (17397 грн); з добування сирої нафти та природного газу (16346 грн); фінансової та страхової діяльності (16275 грн). Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників поштової та кур’єрської діяльності (5405 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5690 грн), надання інших видів послуг (6331 грн).

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