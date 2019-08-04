ОСТАННІ НОВИНИ

Протести у Москві: серед затриманих – 50 неповнолітніх

Вероніка Рой

|

Російський правозахисний портал ОВС-інфо веде підрахунок кількості затриманих російськими силовиками на акції протесту, що проходила у суботу в Москві. Станом на 14:00 год. неділі затриманих було вже 1001. Про це ОВС-інфо повідомив у Telegram, передає Укрінформ.

 

«Дані на 14:00 4 серпня. 1001 особу затримали у Москві під час акції «Повернемо собі право на вибори». Уточнили дані щодо затриманих вчора», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

У свою чергу, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістичними даними.

Водночас, російський Интерфакс  повідомляє про те, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано більше 50 неповнолітніх. П’ятеро людей було госпіталізовано. На даний момент в клініці залишається одна людина, стан її задовільний, її також буде виписано найближчим часом.

Нагадаємо, в суботу в Москві проходила акція за чесні вибори. Учасників акції, які вимагали допустити незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи, затримували у різних місцях в центрі міста.

Додамо, у Москві четвертий тиждень поспіль відбуваються акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Фото: Укрінформ

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...