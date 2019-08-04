Протести у Москві: серед затриманих – 50 неповнолітніх

Російський правозахисний портал ОВС-інфо веде підрахунок кількості затриманих російськими силовиками на акції протесту, що проходила у суботу в Москві. Станом на 14:00 год. неділі затриманих було вже 1001. Про це ОВС-інфо повідомив у Telegram, передає Укрінформ.

«Дані на 14:00 4 серпня. 1001 особу затримали у Москві під час акції «Повернемо собі право на вибори». Уточнили дані щодо затриманих вчора», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

У свою чергу, поліція РФ оцінила кількість учасників у півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістичними даними.

Водночас, російський Интерфакс повідомляє про те, що в суботу, 3 серпня, на акції було затримано більше 50 неповнолітніх. П’ятеро людей було госпіталізовано. На даний момент в клініці залишається одна людина, стан її задовільний, її також буде виписано найближчим часом.

Нагадаємо, в суботу в Москві проходила акція за чесні вибори. Учасників акції, які вимагали допустити незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи, затримували у різних місцях в центрі міста.

Додамо, у Москві четвертий тиждень поспіль відбуваються акції проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Фото: Укрінформ